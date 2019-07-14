Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Пушков назвал цель существования НАТО

53
0 Оставить комментарий

Пушков назвал цель существования НАТО

Москва, 14 июля. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что НАТО существует, чтобы США могли продавать оружие своим союзникам.

Пушков прокомментировал в своем Twitter анонсированные США санкции против Турции в связи с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Анкара должна была послушно закупать ненужные ей системы «Пэтриот», а не С-400, и тогда санкций не было бы. Сбыт Штатами своего оружия союзникам — одна из целей существования НАТО. А теперь пусть в альянсе расскажут о «равноправии» его членов», — написал сенатор.

Ранее стало известно, что в Белом доме подтвердили формирование пакета антитурецких санкций. Как ожидается, их список обнародуют в начале следующей недели. Ограничения станут, по сути, наказанием, которое вводит Вашингтон в отношении Турции из-за приобретения российских комплексов ПВО.

Пушков назвал цель существования НАТО

Поставки С-400 в рамках контракта, заключенного между Россией и Турцией в 2017 году, начались в конце текущей недели. Анкара получит четыре дивизиона С-400 за 2,5 миллиарда долларов.

Планы Турции по развертыванию российских зенитно-ракетных комплексов вызвали негодование Вашингтона. США требовали отказаться от сделки и приобрести вместо С-400 американские системы Patriot, угрожая исключением Анкары из международной программы по созданию многоцелевых истребителей F-35. Турецкие власти отказались выполнять требования Белого дома.

Как пишет «Газета.ру», в Европе заявили о «точке невозврата» для Турции из-за покупки C-400.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров