Политолог Елисеева прокомментировала отказ в регистрации Соболь на выборах в Мосгордуму

Москва, 14 июля. Политолог Наталия Елисеева прокомментировала отказ в регистрации Любови Соболь на выборах в Мосгордуму из-за подделки документов.

По ее мнению, истеричная реакция на отказ в регистрации самовыдвиженцев ничем не оправдана. Решение избирательной комиссии стало прямым следствием пренебрежения к избирательному законодательству.

«Картинка «честной» кампании создавалась крайне активно. Однако обвинения и последующие доказательства в использовании несуществующих данных, или же вообще «мертвых душ» в подписных листах или рисовки подписей Соболь игнорировала либо обвиняла оппонентов в том же самом», — отметила эксперт.

Политолог также подвергла критике «слезливый видеоролик и громкие слова о голодовке». По ее мнению, надежды Соболь увеличить свой рейтинг такими методами тщетны.

«Очередная работа на имидж угнетенного кандидата, которая впоследствии будет массово растиражирована по оппозиционным СМИ и социальным сетям Навального и ко. По факту Соболь сейчас будет создавать новое шоу для закрепления получившейся позиции», — заключила специалист.

Ранее сообщалось об отказе в регистрации на выборах в Мосгордуму кандидата-самовыдвиженца Любви Соболь из-за подделки подписей и подкупа избирателей.

Комиссия установила, что количество недостоверных подписей существенно превышает предельно допустимый законом порог. За Соболь активно «подписывались» даже «мертвые души».

«Вот Соболь: лист 464 — Березина якобы подписалась. А что мы видим? Могила ее, вот. Можете сами сходить на кладбище, проверить, что эти люди умерли», — сказал член Общественной палаты Илья Ремесло.

Один из членов штаба Соболь рассказал подробности «рисования» подписей.