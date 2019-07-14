Бойко назвал «дикой» политику Киева в отношении РФ

Киев, 14 июля. Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украина ведет «дикую» политику в отношении РФ.

По словам Бойко, «дикая экономическая политика» Украины в отношении России привела к падению курса гривны и потере «сотен тысяч рабочих мест» из-за прекращения торговых отношений с РФ.

«Остановились десятки тысяч предприятий из-за потери российского рынка, а это сотни тысяч рабочих мест, которые потеряла наша страна… Происходила дикая ситуация: с криками о том, что «Россия агрессор», с принятием деклараций, осуждающих РФ, истериками в парламенте и ушедшей власти, на самом деле в Россию продали товаров на 4,5 миллиарда долларов за прошлый год, а купили на 7,5 миллиарда», — рассказал Бойко в эфире телеканала «112.Украина».

Он отметил, что отрицательное сальдо торговли с Россией Киеву нужно уравновешивать, возрождая экономические связи на рынке РФ.

«Когда мы валюту отдаем в другую страну — падает национальная валюта у нас, правительство бежит в МВФ и кричит «дайте нам денег, у нас падает национальная валюта». У них мозгов не хватало выровнять торговый баланс. Это очень серьезная проблема для нашей страны», — резюмировал политик.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, оборот внешней торговли между Россией и Украиной за 10 месяцев прошлого года вырос на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го и составил 12,3 млрд долларов.

Между тем, Киев продолжает безосновательно обвинять Москву в агрессии и вмешательстве во внутренние дела Украины путем поддержки ЛНР и ДНР в ходе гражданской войны в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и выступает за скорейшее мирное урегулирование ситуации.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Украина признала невозможность разрыва железнодорожного сообщения с РФ.