Представитель Леонтьева опроверг слухи о его уходе со сцены

Москва, 14 июля. Пресс-секретарь певца Валерия Леонтьева Татьяна Федоткина рассказала, что гастроли артиста расписаны до конца года.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что выступление российского певца на музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске было последним в его карьере. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Федоткину, Леонтьев продолжает работать на сцене в плотном режиме.

«Этот концерт не был последним, концерты расписаны до декабря и не отменяются. В сентябре добавилось еще шесть концертов в Крыму, хотя изначально Валерий Яковлевич не планировал их», — передает агентство слова пресс-секретаря Леонтьева.

В марте текущего года Валерий Леонтьев отметил свое 70-летие. В апреле он отменил два концерта в Твери и Рыбинске, тогда выступления не состоялись из-за того, что певец простудился. Как пишет «Газета.ру», тогда Леонтьев признался, что лечится медом и малиной.

Отметим, карьера певца продолжается с 1972 года. За это время он записал 20 альбомов, многие из которых были проданы миллионными тиражами. В 1991 году Леонтьев получил премию The World Music Awards как лучший исполнитель, лидер по продажам звуконосителей в СССР.

В 2009 году на «Аллее звезд» «Славянского базара» в Витебске была заложена именная звезда Валерия Леонтьева.