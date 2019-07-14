Стало известно, когда США сообщат о санкциях против Турции из-за С-400

Вашингтон, 14 июля. США объявят об антитурецких санкциях из-за приобретения Анкарой российских ЗРК С-400 на следующей неделе, пишет Bloomberg.

Ссылаясь на источник, близкий к Белому дому, агентство сообщает, что американские власти обнародуют санкции против Турции в начале следующей недели. Время выбрано с оглядкой на годовщину неудачной попытки государственного переворота в Турции в 2016-м. Вашингтон хочет оградить себя от дальнейших спекуляций о том, что США якобы «несут ответственность за восстание». Сообщается также, что пакет санкций против Анкары уже полностью сформирован.

В конце текущей недели начались поставки российских зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 в Турцию. После сборки системы развернут на турецкой территории, но радиус их действия, как ожидается, будет гораздо шире. Турецкие военные получат возможность контролировать ситуацию на дальних подступах к воздушному пространству страны.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 был заключен между Москвой и Анкарой в 2017 году, его сумма составляет около 2,5 млрд долларов. Часть суммы Турция выплатит самостоятельно, часть получит в виде кредитных средств от РФ.

США пытались всячески препятствовать заключению и исполнению сделки, требуя от Анкары отказаться от покупки российских систем ПВО и приобрести вместо С-400 американские комплексы Patriot.

Оказывая давление на Турцию, США пригрозили исключить ее из программы по созданию многоцелевого истребителя F-35 и свернули обучение турецких летчиков на американских военных базах, но Анкара не пошла на поводу у Белого дома.

Как пишет «Газета.ру», в Госдуме РФ анонсировали поставки ЗРК С-400 «не только в Турцию, но и в другие страны региона».