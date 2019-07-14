Стариков прокомментировал отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму Соболь

Москва, 14 июля. Известный историк и писатель Николай Стариков прокомментировал отказ Мосгоризбиркома в регистрации кандидата Любви Соболь на выборах в столичную Думу из-за подделки документов.

Стариков отметил, что закон является единым для всех российских граждан, в том числе и для оппозиционных деятелей.

«В этот раз закон, действительно, один для всех. И, если одна из соратниц непотопляемого Навального нарушает закон, значит она не должна быть допущена до выборов», — убежден историк.

Он добавил, что у Соболь сохраняется право обжаловать решение комиссии в суде. Писатель выразил мнение, что сбор подписей в поддержку Соболь был проведен некачественно, поэтому количество недостоверных подписей превысило предельно допустимое значение.

«Иными словами, вероятнее всего, подписи рисовали. Отсюда «мертвые души», несоответствие данных и другие прочие нарушения, которые всегда появляются в ситуации, когда подписи создают «искусственно», — заключил Стариков.

Ранее стало известно о подкупе избирателей и подделке подписей в пользу Любви Соболь, которая баллотировалась по 43 округу российской столицы. Один из участников незаконной технологии рассказал подробности о том, как «рисовались» подписи.

При рассмотрении документов было установлено, что Соболь «поддержали» многие граждане, которых уже нет в живых.

«Вот Соболь: лист 464 — Березина якобы подписалась. А что мы видим? Могила ее, вот. Можете сами сходить на кладбище, проверить, что эти люди умерли», — привел пример член Общественной палаты Илья Ремесло в ходе пресс-конференции по выборам в Мосгордуму.

Ранее Соболь атаковала главного редактора RT Маргариту Симоньян. Журналистка была госпитализирована с угрозой прерывания беременности.