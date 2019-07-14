Боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Хама и Алеппо

Дамаск, 13 июля. Населенные пункты в сирийских провинциях Хама и Алеппо подверглись бстрелам боевиков. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джалама провинции Хама, Сабикия и Беньямин провинции Алеппо», — сказал Бакин​​​.

Российский генерал-лейтенант призывал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также Бакин рассказал, что прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон не проводили гуманитарных акций. На данный момент, в Сирии с начала урегулирования конфликта силами ЦПВС была организованы 2161 гуманитарная акция. Общий вес гуманитарного груза составил 3479 тонн.

В российском центр добавили, что в стране продолжает процесс по возвращению беженцев в места их проживания до начала военных действий. Для скорейшего возвращения сирийцев в страну были организованы десять пунктов пропуска.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.