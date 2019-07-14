Эксперты рассказали о россиянах с самым длинным отпуском

Москва, 14 июля. Эксперты сайта Billetix выяснили, у кого их россиян самая продолжительная разница между вылетом в отпуск и возвращением.

Специалисты сервиса сообщают, что самые продолжительные поездки позволяют себе жители Чукотки, Камчатки и Магаданской области. Проанализировав данные о бронировании авиабилетов, они выяснили, что пассажиры с Чукотки покупают билеты туда-обратно с разницей в среднем в 44 дня. Отпускники из Магаданского края отводят на отдых около 31 дня, жители Камчатки — 26 дней.

В числе лидеров по продолжительности отдыха также жители Забайкальского края и Ненецкого автономного округа с показателем в 17 дней. В среднем же по России срок между вылетом и прилетом составляет 11 дней.

Меньше всего времени между началом путешествия самолетом и возвращением у жителей Астраханской, Волгоградской, Костромской и Кировской областей, а также республики Чувашия — всего по пять-шесть дней.

Самые продолжительные поездки в России совершаются в дальневосточные регионы. Так на Чукотке проводят в среднем 24 дня, в Приморье и Амурской области — около двух недель, на день меньше — в Хабаровском крае, а также в Кабардино-Балкарской республике.

Быстрее всего туристы, купившие авиабилеты туда-обратно, уезжают из Костромской области (три дня), Удмуртии (четыре дня) и Волгоградской области (пять дней).

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в 2020 году россиян ждут восьмидневные новогодние каникулы — правительство РФ утвердило график выходных дней на следующий год.