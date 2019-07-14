Соболь сняли с выборов из-за подделки подписей

Москва, 13 июля. Мосгоризбирком отказал в регистрации оппозиционному кандидату в Московскую городскую думу Любови Соболь из-за подделки подписей. Об этом сообщает источник в ведомстве.

О махинациях с подписями в штабе Соболь неоднократно сообщалось ранее. Соболь к середине агитационного периода 14 июня в интервью Znak говорила о том, что у нее есть около 500 подписей. Однако уже через пять дней 19 июня она заявила, что количество подписей составляет 1 861 штуку.

Уже на следующий день она опубликовала пост в Facebook, в котором сообщила, что собраны уже 2162 подписи. То есть ее команда после двух недель простоя начала собирать по триста подписей в день.

Об организованной штабом Соболь фабрике по производству поддельных подписей ранее сообщало Федеральное агентство новостей. Правоохранительные органы обнаружили, что в одной из съемных квартир на Шелепихинской набережной находилась группа людей, готовивших фальшивые подписные листы. Интервью с одним из «рисовальщиков» подписей было опубликовано ФАН.

Как сообщается, кроме Соболь отказ получили еще одиннадцать кандидатов в 43 округе, включая главу «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, а также лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий. У Соболь выявили 725 недостоверных подписей – то есть более 14% от общего числа. Порогом брака является 10%.

На данный момент в 43 округе зарегистрированы три кандидата, представляющие «Справедливую Россию», ЛДПР и КПРФ. Выдвиженцам, представляющим парламентские партии, не нужно собирать подписи в свою поддержку.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Отметим, что в ходе выборов в столице впервые в России будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию.