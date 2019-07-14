Ионов посоветовал не участвовать в несанкционированной акции в поддержку Соболь

Москва, 14 июля. Президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов предостерег москвичей от участия в несанкционированной акции в поддержку Любви Соболь, снятой с выборов в Мосгордуму из-за подделки документов.

Правозащитник обеспокоен тем, как активно провокаторы призывают людей выйти на улицы и поддержать несанкционированную массовую акцию.

«Будучи правозащитником и общественным активистом, который проводил многочисленные акции по всему миру, хотел бы предостеречь граждан от идеи участия в этом мероприятии. Считаю, что организаторы специально вводят людей в заблуждение, вынуждая идти на открытую конфронтацию и нарушение закона. Во всем мире полиция и органы местной власти строго следят за безопасностью и пресекают провокации в местах массового скопления граждан. Обращаюсь к москвичам с призывом не поддаваться на провокации и не нарушать закон».

Он подчеркнул, что акция является попыткой надавить на Мосгоризбирком после отказа от регистрации Соболь из-за подделки подписей.

«В СМИ опубликована официальная позиция московских властей относительно данной акции, где особое внимание уделили нарушению закона «О митингах и шествиях», заявка на мероприятие даже не подана, Любую такую незаконную акцию полиция обязана пресекать», — напоминает Ионов.

Правозащитник добавил, что кандидаты, которым отказано в регистрации, в том числе Любовь Соболь, имеют право обжаловать это решение в установленном законом порядке.

«Каждый человек должен иметь право участвовать в выборах в том случае, если к нему нет претензий у избирательной комиссии. Есть возможность обжаловать это решение в установленном законом порядке, в том числе и в рамках судебного иска, поэтому у Соболь еще есть возможности восстановить свои права, если она считает, что они были нарушены, но под соусом того, что ее не пустили на выборы призывать людей на несогласованные акции протеста, чтобы потом люди оказались в СПЗЛах УМВД, были задержаны, на них составлены административные протоколы, и уж тем более они помещены в места предварительного содержания, там до 15 суток. Конечно, это не самая лучшая конструкция. И мне как правозащитнику очень обидно, что многие на это поддадутся. Конечно, политика — это хорошо, но нужно думать еще о своем здоровье и, соответственно, о своей истории», — заключил Ионов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова критично высказалась о личных качествах Любви Соболь после инцидента с Маргаритой Симоньян. Об этом писала Газета.ru.