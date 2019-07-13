Украинские радикалы требуют арестовать Медведчука у здания СБУ в Киеве

Киев, 13 июля. Группа радикалов собралась у здания СБУ в Киеве и потребовала ареста главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

В демонстрации приняли участие несколько десятков молодых людей. Они держали в руках крупный плакат с обвинением службы безопасности в бездействии. Радикалы бросили на дорогу несколько дымовых шашек.

Националисты утверждают, что изначально хотели собраться под офисом канала «112. Украина». Однако здание СМИ накануне обстреляли из гранатометов. Поэтому «из соображений безопасности» место проведения акции изменили.

Радикалы обвинили Медведчука в государственной измене. Их возмущение вызвало решение канала «112. Украина» транслировать фильм Оливера Стоуна о Донбассе.

Ранее стало известно о срыве телемоста между Украиной и Россией. Канал News One отказался от участия в проекте из-за угроз со стороны радикалов. Журналистам и членам их семей угрожали физической расправой. Кроме того, генеральная прокуратура открыла уголовное производство из-за попытки организовать российско-украинский диалог.

Журналист канала News One Василий Голованов подчеркнул, что мероприятие не задумывалось как политическое. По его словам, речь шла о диалоге между простыми людьми.

Накануне Виктор Медведчук заявил, что не разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.