Боевики в Сирии подорвали бомбу на пути патруля военной полиции РФ в провинции Даръа

Дамаск, 13 июля. Боевики подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции России в провинции Даръа Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Он отметил, что российские военнослужащие не понесли потерь. Военная техника не повреждена. Бакин добавил, что участники незаконных вооруженных формирований установили самодельное взрывное устройство на участке дороги Хараба – Маараба.

«Тринадцатого июля 2019 года на пути следования патруля военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в провинции Даръа Сирийской Арабской Республики совершен дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства, установленного на дорожном участке Хараба — Маараба», — сказал глва ЦПВС РФ.

RT напоминает, что 12 июля российские системы ПВО отразили атаку на авиабазу «Хмеймим» в Сирии.