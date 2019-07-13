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Боевики в Сирии подорвали бомбу на пути патруля военной полиции РФ в провинции Даръа

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Боевики в Сирии подорвали бомбу на пути патруля военной полиции РФ в провинции Даръа

Дамаск, 13 июля. Боевики подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции России в провинции Даръа Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Он отметил, что российские военнослужащие не понесли потерь. Военная техника не повреждена. Бакин добавил, что участники незаконных вооруженных формирований установили самодельное взрывное устройство на участке дороги Хараба – Маараба.

«Тринадцатого июля 2019 года на пути следования патруля военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в провинции Даръа Сирийской Арабской Республики совершен дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства, установленного на дорожном участке Хараба — Маараба», — сказал глва ЦПВС РФ.

RT напоминает, что 12 июля российские системы ПВО отразили атаку на авиабазу «Хмеймим» в Сирии.

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Источник: ЦПВС РФ
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