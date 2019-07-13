Рейнгольд раскритиковал «Спартак» после победы над «Сочи»

Москва, 13 июля. Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд в разговоре с Федеральным агентством новостей подвел итоги встречи красно-белых с «Сочи», в котором столичная команда на последних минутах достигла победы благодаря голу защитника Самуэля Жиго.

«Хотелось бы поздравить «Спартак» с победой, которой он совершенно, по моему мнению, не заслужил. На протяжении всего первого тайма, за исключением 6 минут, я видел на поле одну команду — «Сочи». «Спартак» полностью проиграл центр поля. Это позор. Гол в исполнении Жиго был забит с нарушением. При всем уважении, «Сочи» наиграл на ничью, как минимум. Их жалко, они диктовали игру.

По мнению Рейнгодльда, «народный клуб» укомплектован не лучшим образом.

«Еще перед началом сезона я задавался вопросом, кем «Спартак» будет играть. Вопрос остается — как господин Кононов (главный тренер «Спартака» Олег Кононов — прим. ФАН) собирается дальше играть», — заявил ветеран красно-белых.

Ранее Газета.ru сообщала о победе московского «Спартака» над «Сочи» в рамках первого тура чемпионата России по футболу.