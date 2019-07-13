Мосгоризбирком отказал Соболь, Митрохину и Соколову  в регистрации на выборах

Москва, 13 июля. Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатам на выборах в столичную Думу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину. В ведомстве отметили, что в собранные в их поддержку подписи содержат более десяти процентов брака. Об этом сообщает ТВЦ.

Помимо недостоверности предоставленных подписей, кандидаты-самовыдвиженцы допустили ошибки в документах. Кроме того, Булыкин не заверил часть подписных листов.

По 43 избирательному округу процедуру регистрации не выдержали 12 кандидатов. В их числе Любовь Соболь, глава «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, а также лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий. У Соболь было выявлено 725 недостоверных подписей. Это более 14% от их общего числа.

На выборах по 43 округу в столичный парламент зарегистрированы три кандидата. Они представляют «Справедливую Россию», ЛДПР и КПРФ. Действующее законодательство не содержит требования о сборе подписей в поддержку кандидатов, представляющих парламентские политические партии.

Ранее стало известно о подделке подписей в поддержку юриста так называемого ФБК Любовь Соболь.