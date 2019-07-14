Путин — против антигрузинских санкций. Тема недели. ФАН-ТВ

Георгий Габуния. До 7 июля о телеведущем с экзотическим именем знала, разве лишь, аудитория грузинского канала «Рустави 2». Но буквально в одночасье автору программы «Постскриптум» удалось прославиться на всю планету. Со знаком «минус». Дешевую популярность, с позволения сказать, «журналист» заработал на русофобской истерии. В эфире своего шоу, не выбирая выражений, Габуния обрушился на российского президента и его покойных родителей-блокадников с ушатом чудовищной по глупости и пошлости словесной грязи. Нецензурный монолог был настолько отвратительным по своему содержанию и мерзости выражений, что даже бывалые матершиники покрылись красными пятнами от стыда за «того парня». Причем «ярый патриот» не побрезговал почему-то именно вульгаризмами из лексикона «ненавистных русских». Ни софистики, ни гротеска, ни полемики с идеологическими противниками. Минута славы превратилась в минуту позора. Горцы, выросшие по особым законам чести, сыном Кавказа Габунию теперь не считают.

«Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию. Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем. На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния — урожденный трус и бесполое существо. Это — позор грузинского народа и Грузии», — сказал Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики.

Не оценили бранных пассажей сквернослова и телезрители. В окна «Рустави 2» сразу же после шокирующего эфира полетели бутылки и яйца. У здания телеканала в Тбилиси образовались стихийные митинги против грузинских «шариковых».

Матерные экзерсисы телеведущего приняли в штыки и в стане оппозиции, и в официальном Тбилиси. Политическая верхушка Грузии за хамское поведение нерадивого вещуна повинилась. Президент страны Саломе Зурабишвили призвала российские власти не реагировать на провокации местных радикалов.

«Призываю Россию не поддаваться эскалации. Будет парадоксально, если соседняя страна ответит на провокацию радикальных сил, и этим будет содействовать их деструктивным целям. Наша мирная политика — это единственный путь для сохранения стабильности мира в нашем регионе», — сказала Саломе Зурабишвили, президент Грузии.

Принесло извинения за поведение своего сотрудника и руководство телеканала. Однако об увольнении грубияна речи не идет, ведь законы Грузии он не нарушил. Нецензурно выражаться против «страны-оккупанта», коей здесь считают Россию, в порядке вещей. Вот такая свобода слова по-грузински. Пока матершинник лишь отстранен от эфира на пару месяцев. Интернет уже нашел причину такой лояльности со стороны генерального директора телеканала Николоза Гварамии, обвинив его в нежных связях со «звездой голубого экрана». Приверженцы традиционных ценностей уже давно недовольны телеэкспериментами Георгия Габунии. Сын первой телеведущей Грузии, он неоднократно эпатировал аудиторию кощунственными изречениями, что даже вызвало законное возмущение Патриархии. Подобные богохульства, которые даже приблизительно нельзя цитировать на страницах и в эфире адекватных СМИ, звучат с благословения Михаила Саакашвили, который по информации достоверных источников, контролирует либеральный телеканал. Судя по всему, и к бранному опусу продолжателя дела «Pussy Riot» Мишико приложил свою руку и фантазию.

«Что еще осталось сделать после того, как матерно выругаться в прямом эфире? Можно раздеться в прямом эфире, можно испражниться в прямом эфире, можно, наверное, совокупиться в прямом эфире. Ну и, наверное, как говорится, вершина — либо убить кого-то, либо наложить на себя руки. Мне жалко только аудиторию, которая еще частично на все это ведется. И когда нормальная здравая часть общества справедливо реагирует и пытается дать по шапке вот таким зарвавшимся уродам, то это пытаются представить как давление на свободу самовыражения и на гражданскую журналистику, хотя это никакого отношения к этому не имеет», — считает Александр Малькевич, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей.

Гнусная телепровокация подбросила дровишек в топку русофобских страстей, которые разгорелись в Грузии еще 20 июня. Тогда, словно по мановению невидимого режиссера оранжевых революций, в Тбилиси вспыхнули антироссийские протесты. Поводом стало участие Москвы в заседании Межпарламентской Ассамблеи православия, в частности, тот факт, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на правах председателя, по приглашению грузинской стороны, занял кресло спикера.

Агрессия продолжает расти, как снежный ком. Депутаты Государственной Думы решили остудить пыл бывшей советской республики. Народные избранники предложили перекрыть кислород грузинскому вину и минералке. Однако Владимир Путин инициативу с эмбарго на товары «Made in Georgia» не поддержал. Санкции, направленные против простого народа — не наш метод. Это удел мстительных США и Евросоюза.

«Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я не стал бы предпринимать ничего, чтобы осложняло наши отношения», — сказал Владимир Путин.

Пока под запретом оказалось лишь «оранжевое небо» Грузии, о котором во времена СССР пела девочка Ирма Сохадзе. Владимир Путин подписал соответствующий указ о временном прекращении авиаперелетов в республику с 8 июля. И здесь речь идет не о пресловутых санкциях, а о банальной безопасности россиян. Вопрос жизни и смерти, а отнюдь не бизнеса. Получается, родина Пиросмани и Данелии оказала себе медвежью услугу. Российские туристы ежегодно приносили в ее казну около 700 миллионов долларов, лидирует наша страна и по объему денежных переводов в Грузию (641 миллион долларов в прошлом году), наши соотечественники охотно приобретали недвижимость в живописных Тбилиси и Батуми. А что теперь? После прорыва словесной канализации в эфире грузинского ТВ россияне и сами отказываются иметь дело с недружественным государством. Именно с государством, а не с людьми, которые всегда были нашими лучшими друзьями — радушными и гостеприимными.

«Давайте помнить, что наши отношения с Грузией в общем-то и не вышли на должный уровень. По инициативе Грузии дипломатические отношения были разорваны в 2008 году, и они до сих пор не были восстановлены», — подытожил Николай Стариков, общественный деятель и писатель.

«Оттепель» в российско-грузинских отношениях оказалась временной. Затянется ли нынешний «ледниковый период» целиком и полностью зависит от самой Грузии. Пока республика, как зачарованная, не сводит глаз с американской Статуи Свободы, Россия терпеливо ждет возвращения «блудной дочери» к общим истокам.