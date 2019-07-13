Россияне не хотят мириться с уходом Леонтьева и просят его о новых концертах

Москва, 13 июля. Поклонники творчества певца Валерия Леонтьева просят его не завершать карьеру и продолжить выступления.

Несколько дней назад артист заявил о прекращении концертной деятельности. Заключительное выступление состоялось на Международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. Исполнитель признался, что его очень тронул теплый прием публики.

«Спасибо, что пришли на детский утренник. Глазами своими на всех посмотрю, не верю, что так много людей. Очень приятно, что помните меня, пригласили не помню в какой раз!», — сказал певец.

В свою очередь, зрители стоя приветствовали последнее выступление ветерана отечественной эстрады.

Многие поклонники не могут смириться с уходом Леонтьева со сцены. В социальной сети Instagram они оставляют многочисленные комментарии, в которых просят Валерия Яковлевича продолжить свой творческий путь.

«Ростов на Дону ждет!!! Валерий Яковлевич, ВЫ ЕДИНСТВЕННЫЙ!!!», — написал один из фанатов.

Ранее Леонтьев признался, что хочет написать автобиографическую книгу, в которой каждый раздел будет посвящен городу, где выступал артист.

О последнем концерте Валерия Леонтьева ранее сообщала Газета.ru.

В апреле 2019 года артист отменил два выступления в рамках гастрольного тура «Я вернусь» по состоянию здоровья.

Исполнитель не стал раскрывать свой диагноз. Он успокоил поклонников и заверил, что поводов для переживаний нет. Мол, «мед и малина в доме есть».