Зеленский впервые посетил границу с Крымом

Киев, 13 июля. Президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе с Крымом.

Как сообщило агентство УНИАН, Зеленский прибыл в Херсонскую область в рамках рабочего визита. Президент Украины впервые посетил границу с Крымом с 2014 года. Глава государства осмотрел инфраструктуру КПП и проинспектировал условия пересечения границы гражданами Украины.

По итогам поездки Зеленский поручил провести модернизацию контрольного пункта въезда-выезда до конца года. До 20 декабря текущего года на КПП появятся автовокзалы и центры предоставления административных услуг. В случае невыполнения поручения Зеленский пригрозил отправить в отставку нового главу Херсонской областной администрации Юрия Гусева, который занял эту должность в субботу.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 96% крымчан. Однако Киев до сих пор не признал результаты волеизъявления жителей полуострова и считает Крым территорией Украины. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос Крыма «закрыт навсегда», Крым является полноправным регионом России.

Ранее в Крыму отметили, что Зеленский старается брать пример с Путина. Как сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, президент Украины пообещал повторить поступок российского лидера и проехаться по новому мосту через Днепр на «КамАЗе».