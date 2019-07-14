Голосуют покойники, пикетируют бабушки. Как кандидаты готовятся к выборам? Политика недели. ФАН-ТВ

Санкт-Петербург и Забайкальский край, Республика Алтай и Сахалинская область, Башкортостан и Калмыкия — в 18 регионах нашей страны этой осенью выберут руководителей. Списки кандидатов в губернаторы уже определены. 8 сентября пройдут также выборы местных парламентариев.

В ТАСС провели конференцию, посвященную первому выпуску мониторинга избирательной кампании.

«В целом, этап выдвижения идет вполне разумно. Сейчас покажем анализ сравнения. Мы взяли те же самые регионы, в которых проходят выборы в этом году (16 регионов) и посмотрели результаты, как выдвигались кандидаты в этих же регионах в прошлый раз. Главным образом это 2014 год, но в некоторых регионах другие года. В любом случае это предыдущие выборы в этих же регионах. По данным регионам — 109 человек. Сейчас — 163 человека. Что мы видим? Мы видим явный рост политической активности и конкуренции в регионах на губернаторских выборах», — говорит Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии.

Это комплексная оценка собранных подписей, активности кандидатов в медиа-пространстве, основных программных тезисов. Сроки для регистрации кандидатов в регионах отведены разные. Но в среднем, к первой недели августа списки претендентов (реальных участников голосования) будут определены. И чем ближе завершение выдвижного процесса, тем сильнее накаляются страсти. Во внимании комиссии были также нарушения и скандальные ситуации во время избирательных компаний.

«Если говорить про этап выдвижения и регистрации, очень важно зафиксировать основные смыслы. Первое, это, конечно, квалификационный характер. Кандидаты должны подтвердить свою способность играть по правилам. Причем по правилам, известным не вчера и даже не позавчера. Второе, это агитационный характер мероприятий. Этап выдвижения — это полноценная выборная кампания. Как бы то ни было и сбор подписей, и работа с муниципальным фильтром — это формирование электоральной базы кандидата. Насколько кандидат способен это делать, насколько эффективна эта работа. Для нас, как для социологов важно, как эта работа проводится и главное, как это воспринимается избирателями, какое это имеет значение. Тем более что этап выдвижения, как в большом спорте, очень часто носит характер не «на победу», а «на участие». Очень много громких заявлений», — считает Виктор Потуремский, политический консультант, PR/G- специалист.

Предвыборная кампания в регионах сейчас в самом разгаре. Громкие заявления потенциальных кандидатов звучат часто. Не реже появляются сообщения о нарушениях, которые иногда выходят за грань добра и зла. До 5 июля достаточное количество подписей должны были собрать самовыдвиженцы в Московскую городскую Думу. В течение нескольких дней подписи проверяли в избиркоме.

Еще на этапе сбора, некоторые кандидаты были уличены в фальсификации подписных листов. Так, например, сразу несколько человек, идейных, кстати, единомышленников, не стеснялись добивать недостающее количество «автографов» фальшивкой. А именно Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Александр Соловьев. Поддельные росчерки рисовались на съемных квартирах. Так, в Пресненском районе Москвы трое молодых людей подделывали документы за Любовь Соболь. Вносили паспортные данные москвичей, ставили их подписи в нужных графах. Подпольную лавку с «рукописцами» накрыли полицейские. Что же знают и говорят те, кто честно работал в штабе, например, Соболь? Те, кто шли за кандидатом, как за кумиром, который, по их вере, сможет построить другое, светлое будущее. В основном это молодые люди, студенты. Идеология многих поменялась после непродолжительной работы во время предвыборной кампании.

«Если вначале статистика была понятной и прозрачной, то с момента установки кубов, с момента перехода на полевую агитацию, на сбор на точках, я практически перестал понимать точное количество, потому что если у меня было 50, 60 в среднем, максимум 80, при этом статистика всегда выдавалась 300, 350, 250. Следует отметить, что в какой-то момент все подписи, хранившиеся в штабе, были привезены лично к Любови Соболь. Из-за того, что все подписи были увезены, мы не могли понять, сколько точно подписей собрал каждый человек за прошедшее время», — вспоминает один из сборщиков подписей.

Странным образом цифры росли и у других кандидатов. Так, активист из штаба Ильи Яшина в своем посте в Facebook написал, что в последние дни подписной кампании количество «автографов» за кандидата волшебным образом возросло. При этом сами сборщики знали, что не набирают и сотни подписей в день.

«С каждым днем сбор проседал все больше. В день собирали максимум 150, и то, когда такое случалось — это считалось крутым успехом. Мне подсадили странную девочку Владу без малейшего опыта и сделали замом. Что самое интересное, она сходу стала собирать по 13 подписей в день. Все «новенькие» люди Ахмеди стали показывать высокие результаты. Как отмечали другие сборщики, очень странно высокие. По штабу поплыли слухи. Под конец уже катившейся в пропасть кампании произошел курьез. Яшин обьявил штабу, что за три дня было собрано 800 подписей! Но по факту, что подтвердил сотрудник штаба Роман Петрищев, проверявший подписи, в те дни кое-как собиралось по 100 подписей в сутки. Все сделали вид, что никто ничего не понял», — пишет на своей странице в Facebook Петр Проскурин.

Был и другой способ сбора недостающих голосов. Наглый. Открытый. Простой. Это подкуп избирателей. Так, через объявление в Интернете москвичам предлагали обменять свой голос за кандидата на деньги. Ни много, ни мало, 500 рублей предлагалось за подпись избирателя.

«Это достаточно сложная, трудоемкая процедура, это есть. А с другой стороны, те силы, о которых мы говорим, оппозиционеры, они просто не пользуются должной популярностью, поэтому они и не в состоянии собрать большое количество подписей. Если бы пользовались популярностью, справились бы с этим, что им остается? Им остается либо имитировать активность, то есть делать вид, что они собирают подписи, а на самом деле где-то их рисовать, нарушать закон. Вот чаще всего мы именно с этим способом сбора подписей со стороны оппозиционеров и сталкиваемся», — говорит Николай Стариков, писатель, общественный деятель.

Пикет в поддержку кандидата в депутаты в Мосгордуму устроили накануне у здания правительства в Москве. Вернее, пытались устроить. Активистам «Соболь» не хватило мужества, чтобы выйти к мэрии и заявить о своей «гражданской позиции». Сделали лишь отчетное фото. Однако на митинг привезли пожилую женщину в инвалидной коляске, которая сидела с соответствующей табличкой в поддержку кандидата.

Члены Московской избирательной комиссии обнаружили несоответствие в большинстве подписей за так называемых «независимых» кандидатов в Мосгордуму. Но даже фальсификациями и подкупами дело не ограничилось. В подписных листах обнаружились автографы покойников. Проверка подписных листов по соцсетям и квартирам показала, что половина подписавшихся мертвы.

«С умершими достаточно интересная история, потому что вычислить их было сложно. Начинали мы с соцсетей, смотрели их, потом стали выходить на их родных, совершать поквартирный обход, стали запрашивать выписки из ЕГРП. В итоге всех этих сложных мероприятий мы установили, что эти люди являются мертвыми, и стали устанавливать места их захоронения, фотографировать их. Есть интересный достаточно нюанс, связанный с подписями Любови Соболь. Ее шеф Леонид Волков пытается сделать вид, что мы сфотографировали могилы людей с теми же самыми ФИО. На самом деле у людей, которые похоронены, и у тех, которые значатся в подписных листах Любови Соболь, у них одни и те же паспортные данные, номер паспорта, прописка. Не совпадает только год рождения, а именно его они и изменили, когда вносили эти данные в подписные листы. Сделано это было с очевидной целью, чтобы избежать проверки. Как правило, молодых реже проверяют, чем пожилых людей», — рассказал Илья Ремесло, член Общественной палаты РФ, юрист.

Под подозрение в использовании «мертвых душ» попал и небезызвестный Дмитрий Гудков. Правда, его исполнители, как рассказал Илья Ремесло, оказались предусмотрительнее. Кроме дат рождения менялись серия и номер паспорта. Но так, чтобы подписные листы прошли хотя бы первичную проверку.

А еще трети, как бы «подписавшихся» москвичей, вообще не существует. Таких занимательных, но, к сожалению, грязных несоответствий избирком и волонтеры нашли немало. Такая вот предвыборная гонка. А ведь это только самое начало.