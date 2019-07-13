Полковник СБУ сравнил Зеленского со ждущим каникул школьником

Киев, 13 июля. Президент Украины Владимир Зеленский сильно устал, но в ближайшее время каникул у главы государства не предвидится, заявил полковник запаса СБУ Владимир Мулик.

Мулик отметил, что у Зеленского очень насыщенный график поездок, встреч, визитов, к которому он не привык. Это влияет на его самочувствие и внешний вид.

«Он очень сильно устал, это видно. Он работает просто на износ, но бегает, ездит — работает в непривычном для себя графике. Здесь в политической жизни, тем более у нас, на этих высоких скоростях, при куче противников вокруг него — он уже начинает чувствовать, что одни враги», — приводит слова полковника СБУ «ПолитНавигатор».

Мулик сравнил Зеленского со школьником, который очень ждет каникул, но каждый день должен ходить в школу. И каникулы «еще не скоро, потому что предыдущие только вчера закончились», добавил полковник.

Кроме того, Мулик считает, что Зеленский переигрывает роль президента. Он отметил, что Зеленский привык считать себя хорошим актером, но это и сыграет с ним злую шутку.

Ранее Мулик прокомментировал первый телефонный разговор президентов России и Украины. Полковник СБУ высоко оценил поступок Владимира Зеленского. Он полагает, что, позвонив Путину, Зеленский сделал очень правильный ход. Бывший офицер СБУ заявил, что у президента Украины, который, как известно, не имеет политического опыта, есть все шансы стать хорошим политиком.