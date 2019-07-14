Сирия, 14 июля. Продолжаются боестолкновения сирийской армии с «Тахрир аш-Шам» в Хаме, серия терактов в Дейр-эз-Зоре. В Алеппо боевики «Сирийской свободной армии» похитили 10 человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удар по расположениям боевиков в Идлибе, Хаме и в Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение «Тахрир аш-Шам» в Хаме и нанесли удар по радикалам на западе Алеппо.

«Исламское государство1»: подозревается в организации нападений и подрывов у курдских блокпостов и потеряло одного полевого командира в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА на северо-западе Хамы с сирийской армией и стягивают свои резервы.

Курды: потеряли по меньшей мере тринадцать бойцов в Дейр-эз-Зоре в серии терактов и обезвредили одного боевика ИГИЛ1.

ВС Турции: объявили о начале второго этапа операции по зачистке севера Ирака от курдских радикалов, провели воздушную разведку в Хасаке и перебросили 50 танков к границе с провинцией Ракка.

«Сирийская арабская армия» (ССА): взяли десять человек в заложники на севере Алеппо.

«Фатах аль-Мубин»: обстреливает расположения сирийской армии на северо-западе Хамы из ракетных установок ​

Провинция Алеппо

Согласно данным канала Aleppo AMC отряд САА обменялся ударами с группой радикалов у поселка Хариша. Нападение боевиков было отражено. После линия соприкосновения сил отошла к поселку Аз-Забра, где САА обстреляла из крупнокалиберной артиллерии укрытия радикалов, как передало новостное агентство Halab Today TV.

Согласно сообщению новостного портала ANHA, протурецкие боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) подожгли леса у поселка Джандарис и деревни Хаджик. Местное население тушило пожары собственными силами. Новостной портал Masar Press Net передал сообщение о взрыве самодельной бомбы на дороге между городами Босам аш-Шам и Ас-Сахва. Детали инцидента пока уточняются.

Согласно информации портала ANHA, в поселке Мобата боевики ССА похитили десять человек. ССА и ранее брала заложников с целью получения выкупа. В начале июля у поселка Джандарис было найдено тело пятидесятилетнего мужчины, похищенного ими раннее в Африне – боевики избавились от заложника, не получив за него денег.

Днем ВВС Сирии нанесли ряд точечных ударов по опорным пунктам протурецких боевиков в районе исследовательского центра ИКАРДА и поселка Хвабия, как сообщил портал Step News Agency. Джихадисты нанесли удар по окраинам столицы провинции Алеппо. Под ударом оказалась западные районы так называемого «Нового Алеппо». Сообщений о жертвах среди мирного населения не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром тела двух иранских бойцов ополчения Корпуса стражей исламской революции были обнаружены к югу от аэропорта Дейр-эз-Зора, как сообщает новостной портал Step News Agency. Наиболее вероятно, что иранцы были атакованы «спящей ячейкой» «Исламского государства».

Группа боевиков напала на штаб «Демократических сил Сирии» (SDF) в городе Ат-Таяна. Ответственность за нападение сразу же взяли на себя исламисты ИГИЛ, как передает источник Sim Nasr. Нападение было совершено террористом-смертником, который находился за рулем заминированного автомобиля. Десять курдских бойцов были убиты или ранены, в штабе начался пожар. Террористы также заявили о своей причастности к нападению на курдов в деревне Хатай и подрыве самодельного взрывного устройства у в городе Камышлы, в результате которого 16 человек получили ранения и двое скончались.

Днем серия нападений на курдов продолжилась. По данным канала Deir Ezzor 24, один боец SDF был убит неизвестными в поселке Аль-Джиа. В поселке Аль-Хави скончалась женщина при взрыве бомбы у дороги. В центре Дибана неизвестные застрелили на рынке мужчину, как сообщает информагентство Masar Press Net. Источник также сообщил, что в поселке Ас-Сувар взорвался заминированный мотоцикл, припаркованный у штаба SDF. Два мирных жителя были убиты в результате взрыва мотоцикла в поселке Дейр аль-Газаль, как передает новостной портал Aleppo AMC. Курды в ответ начали серию рейдов в провинции.

На канале Baladi News появилось сообщение о задержании бывшего полевого командира ИГ1 к северу от столицы провинции Дейр-эз-Зор в ходе рейда «Асайиш». Бывший полевой командир, известный под псевдонимом «Шейх Табит», оказал сопротивление при задержании и был застрелен на месте.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжили свою работу на юге провинции. Утром с самолетов были обстреляны укрытия радикалов в окрестностях города Хан-Шейхун, Кефрайя, у поселка Аль-Фуа, Кафр-Рума и Хиш, о чем сообщает Twitter-канал Halab Today TV.

Как передал днем портал Baladi News, во время второго вылета ВВС Сирии атаковали расположения радикалов у поселка Хан Ас-Субуль, Аль-Хамидии и Аль-Бавабия. Источник также сообщает, что сирийская армия обстреляла огневые точки и пулеметные установки радикалов в районе поселка Аль-Наджия и у деревни Маранд.

Провинция Ракка

По данным агентства Riataza, турецкий конвой из 50 танков остановился в провинции Акчакале, граничащей с провинцией Ракка. Как отмечает источник, Турция и ранее планировала провести масштабную военную операцию против курдского ополчения на востоке Сирии, оккупированном «Демократическими силами Сирии» (SDF). Арабские СМИ отмечают, что турки вскоре могут реализовать свои намерения к востоку от реки Евфрат и подчеркивают, что бронетанковый конвой размещен у пограничного города Тель-Абъяд, занятый сейчас отрядами SDF.

Провинция Хама

Утром боевики операционного штаба «Фатах аль-Мубин» выпустили заявлении о нападении на отряд САА в районе поселка Кафр-Яхуд и убийстве нескольких солдат САА, как передал новостной портал Baladi News. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» также заявили об уничтожении бронемашины пехоты у поселка Аль-Хамамият и Аль-Джубейна. Официальные СМИ пока не подтвердили потери сирийской армии на северо-западном фронте. В ответ на нападение САА открыла огонь по укрытиям боевиков у деревни Закят и Сармания, передал Halab Today TV. Боевики

Днем «Фатах аль-Мубин» обстреляли из ракетных установок позиции армии в районе поселка Хаялин на севере провинции Хама, как передал новостной канал Step News Agency.

Вечером у Аль-Джубейна отмечалась высокая концентрация отрядов боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок, как сообщил источник в сети Twitter Bosni. Позднее сирийская армия ударила по укрытиям радикалом из противотанковых ракетных установок. ВВС Сирии поддержали отряды САА с воздуха. Военная авиация атаковала расположения радикалов у поселка Мурек, в предместьях города Аль-Латамина и Кафр-Зеты, где сосредоточены основные резервы боевиков.

Провинция Хасака

Согласно заявлениям местного населения в небе над поселком Рас Аль-Эйн был замечен турецкий разведывательный самолет. Курдские активисты считают, что Турция готовится к наступательной операции на востоке Сирии и готова развернуть еще один фронт, чтобы бороться с курдским ополчением, как передает канал Masar Press Net. Напомним, что в 2015 году Турция без разрешения правительства ввела войско в Ирак под предлогом антитеррористической борьбы в курдским ополчением и также оккупировала север Алеппо в 2018 году.

Ирак

Минобороны Турции объявило о начале второго этапа антитеррористической операции «Коготь» на севере Ирака, направленную на ликвидацию радикалов «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Как передает новостное агентство Anadolu Agency, операция началась в полночь 12 июля. В операции были задействованы ВВС и тяжелая бронетехника. На следующем этапе на иракскую территорию был высажен турецкий спецназ, выдвинувшийся в районы предположительного нахождения баз террористов. Во время первого этапа операции «Коготь», начатого в конце мая, турецкие военнослужащие ликвидировали в Ираке 61 бойца курдского ополчения, согласно официальными заявления Министерств обороны Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.