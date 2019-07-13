Премьер Украины признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с РФ

Киев, 13 июля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что Киев не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией. Глава правительства объяснил это обязательствами перед Евросоюзом.

«Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз», — заявил Гройсман в эфире телеканала «Наш».

Глава украинского правительства напомнил, что Киев имеет ряд международных обязательств перед ЕС в рамках Соглашения об ассоциации. Отмена железнодорожного сообщения с Россией означает нарушение договоренностей с ЕС. При этом Гройсман заявил, что не может быть и речи о возобновлении авиасообщения между Киевом и Москвой.

Авиасообщение между Россией и Украиной полностью прекратилось в 2015 году по инициативе Киева. Тогда же значительно сократилось количество курсирующих между РФ и Украиной поездов. Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил полностью разорвать железнодорожного сообщения с Россией. Позже украинский министр уточнил, что речь идет только о пассажирских перевозках. Грузовое железнодорожное сообщение Киев отменять не собирается.

«Укржелдорога» в 2018 году отменила прицепные вагоны из украинских областей в Россию. При этом сохранившийся поезд из Киева в Москву обеспечил украинской компании наибольшую прибыль за пять месяцев.