Стали известны подробности перехода Берга в «Краснодар»

Москва, 13 июля. Зарплата нападающего Маркуса Берга в «Краснодаре» составит 1,2 млн евро, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, озвученная ранее в СМИ сумма в 1,9 млн евро за год не соответствует действительности, поскольку противоречит клубной политике. Кроме того, сообщается, что футболисту положен ряд бонусов, связанных с успешным выступлением в составе «быков». Опции продления соглашения по итогам выступления в контракте не предусмотрено.

Берг перешел в «Краснодар» 13 июля на правах свободного агента. До этого форвард выступал в чемпионате ОАЭ за «Аль-Айн». В прошлом сезоне на его счету 29 матчей, 14 голов и 1 голевая передача. Ранее 32-летний футболист выступал за «Гетеборг», «Гронинген», «Гамбург», ПСВ и «Панатинаикос». На его счету 71 матч и 19 голов в составе сборной Швеции.

Берг стал третьим футболистом из Швеции в составе «Краснодара», за который также выступают Виктор Классон и Кристоффер Ольссон. В текущее межсезонье нападающий стал уже пятым новичком команды, которая в минувшем сезоне впервые в своей истории завоевала право участия в Лиге чемпионов.