Сирия, 13 июля. Боевики стягивают силы в Хаму и готовятся к нападению, в Дейр-эз-Зоре ликвидирован один из полевых командиров ИГ1* в ходе рейда SDF. Турецкая авиация проводит разведку на территории провинции Хасака. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с радикалами на северо-западе Хамы и в Алеппо.

«Сирийская арабская армия» (ССА): взяли десять человек в заложники на севере Алеппо, предположительно с целью получения выкупа в дальнейшем.

«Исламское государство1»: подозревается в организации серии подрывов в Дейр-эз-Зоре и вооруженном нападении.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ведут перестрелку с сирийской армией и стягивают резервы на северо-западе Хамы.

Курды: потеряли двух человек при терактах и задержали одного боевика ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре в ходе рейдов.

ВС Турции: патрулируют воздушное пространство в Хасаке.

Провинция Алеппо

Новостной источник в сети Twitter Masar Press Net сообщает о взрыве самодельного взрывного устройства на дороге между городами Босам аш-Шам и Ас-Сахва. Данные о жертвах взрыва пока не поступало. Пока неизвестно, был ли подрыв терактом или детонацией неразорвавшегося во время боевых действий снаряда.

По данным курдского портала ANHA, в поселке Мобата, недалеко от города Африн протурецкие боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) похитили десять человек. Боевики и ранее брали в заложники местное население с целью получения выкупа. В начале месяца у поселка Джандарис было найдено брошенное у дороге тело пятидесятилетнего мужчины, похищенного раннее в Африне – боевики избавились от своего заложника, после того как семья не смогла выплатить деньги за его освобождение.

Провинция Дейр-эз-Зор

В центре поселка Дибан группа неизвестных застрелила местного жителя на рынке, как сообщает информагентство Masar Press Net. Источник также сообщил, что в поселке Ас-Сувар взорвался заминированный мотоцикл, припаркованный у одного из штабов «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передает канал, информации о потерях среди курдских бойцов или о пострадавших среди мирного населения еще не поступала.

SDF в ответ на подрыв бомбы у своего штаб в поселке Ат-Таяна начали серию рейдов в провинции. Курдские порталы оперативно выпустили заявление о том, что на севере от столицы провинции Дейр-эз-Зор военной полицией курдов «Асайиш» в ходе рейда был арестован один из полевых командиров ИГИЛ, известный под псевдонимом «Шейх Табит». Согласно заявлению, боевик оказал сопротивление при задержании и был застрелен на месте.

Два мирных жителя были убиты в результате взрыва мотоцикла припаркованного у обочины дороги в поселке Дейр аль-Газаль, как передает новостной портал Aleppo AMC. Место взрыва было оцеплено, в настоящее время ни одна из группировок не успела взять на себя ответственность за теракт. SDF подозревает, что это очередная диверсия ИГИЛ.

Провинция Хама

Военные источники передают что в районе поселка Аль-Джубейн отмечается высокая концентрация отрядов боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок, как сообщает источник в сети Twitter Bosni. Позднее сирийская армия ударила по укрытиям радикалом из противотанковых ракетных установок. Сирийская армия стягивает свои силы на фронт у Аль-Джубейна ожидая новой атаки «Ан-Нусры» этой ночью. Несмотря на то, что Аль-Джубейн был освобожден от радикалов в прошлом месяце, бои рядом с ним все еще продолжаются.

Провинция Хасака

Согласно заявлениям местного населения в небе над поселком Рас Аль-Эйн был замечен турецкий разведывательный самолет. Курдские активисты считают, что Турция готовится к наступательной операции на востоке Сирии и готова развернуть еще один фронт, чтобы бороться с курдским ополчением, как передает канал Masar Press Net. Напомним, что в 2015 году Турция без разрешения правительства ввела войска в Ирак под предлогом антитеррористической борьбы в курдским ополчением и также оккупировала север Алеппо в 2018 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.