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Появилось видео пожара на заводе в Краснодаре

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Появилось видео пожара на заводе в Краснодаре

Краснодар, 13 июля. Пожар произошел на заводе по производству сои в поселке городского типа Белозерный в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен II ранг сложности. Спасатели борются с огнем. Информации о пострадавших пока не поступало», — сообщил источник ФАН.

Информация о горении поступила в МЧС в 17.56. Пожарные прибыли на место происшествия через четыре минуты. В МЧС уточнили, что загорелись емкости с маслом на территории цеха по производству сои. Пожару присвоили повышенный ранг.

Появилось видео пожара на заводе в Краснодаре

По данным МЧС, к ликвидации пожара привлечены 78 человек и 24 единицы техники. Состав группировки МЧС увеличивается, подано восемь стволов «Дельта» и два ствола-распылителя высокого давления.

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