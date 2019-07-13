Уникальную «ломаную» пирамиду в Египте открыли для туристов

Каир, 13 июля. Уникальная «ломаная» пирамида фараона Снофру в Египте впервые открылась для туристов после реставрации в субботу.

«Мы впервые решили открыть для посещений ломаную пирамиду», — приводит слова генерального секретаря Высшего совета по делам памятников древности Мустафы аль-Вазири РИА Новости.

После официального открытия памятника первыми посетить пирамиду пригласили иностранных дипломатов. Вернуться после экскурсии оказалось не так уж и просто: крутой подъем по деревянным ступеням в узком коридоре оказался под силу не всем.

Главный вход в пирамиду выходит на север и расположен на высоте 12 метров. Подняться ко входу можно по деревянной лестнице, внутрь усыпальницы ведет узкий 80-метровый коридор высотой около метра. Коридор доходит до шахты, из которой можно подняться наверх по деревянной лестнице.

Как рассказали в министерстве, в пирамиде были не только проведены работы по сооружению лестниц, но также и укреплены каменные блоки, очищены внутренние помещения и проведено освещение.

Пирамида получила название «ломаная», так как строителям сооружения пришлось ускорить работы из-за скорой смерти фараона Снофру из IV династия фараонов примерно в 2596 году до нашей эры.