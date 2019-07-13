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Автоэксперты назвали лучшие компактные автомобили в РФ

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Автоэксперты назвали лучшие компактные автомобили в РФ

Москва, 13 июля. Автомобильные эксперты рассказали о самых лучших компактных автомобилях, представленных на российском рынке.

Партнер аналитического агентства «Аавтостат» Игорь Моржаретто заметил, что к настоящему моменту из компактных автомобилей на автомобильном рынке в России остались несколько китайских и корейских моделей. Об этом пишет iReactor.

«Кроме Kia Picanto интересных моделей в классе «А» больше-то и нет — они не представлены в России. Может, китайские модели, но и их немного, тот же Ravon», — рассказал автоэксперт.

Он подчеркнул, что раньше на российском рынке популярностью пользовались Punto, Fiesta, однако после сокращения модельного ряда Ford и Fiat их больше нет на рынке.

Аналогичного мнения придерживается и автомобильный эксперт Алексей Хресин. По его мнению, выбор компактного автомобиля класса «А» в РФ невелик и сводится к нескольким моделям от китайского и корейского автопроизводителя. Хресин подчеркнул, что именно Daewoo Matiz удерживает лидирующие позиции по соотношению цены и качества.

Напомним, эксперты SpeedMe ранее составили рейтинг самых продаваемых в России бюджетных машин. Первое место заняла Lada Granta, на втором месте расположилась Lada Vesta.

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