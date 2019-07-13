Иркутская полиция после наводнения завела 14 дел на мародеров

Иркутск, 13 июля. В Иркутской области возбудили 14 уголовных дел по фактам краж личного имущества в местах подтопления, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

На сегодняшний день в полицию поступило 43 сообщения о преступных действиях. По некоторым заведены уголовные дела о мародерстве, более того, уже найдены лица, причастные к кражам.

Прокуроры настаивают на тщательном расследовании преступлений и контролируют обеспечение преследования подозреваемых граждан. Пострадавшим обещают компенсировать ущерб, причиненный в результате хищения имущества.

Наводнение затронуло 107 населенных пунктов Иркутской области. Самый большой ущерб от паводка зафиксирован в Нижнеудинском, Тулунском и Тайшетском районах. Река Ия в районе города Тулуна поднялась почти на 14 метров, что в два раза превышает критический уровень. Под властью стихии оказались почти 11 тысяч домов, более трети из них невозможно восстановить. Также подтоплено 11 мостов, 48 участков дорог требуют ремонта. Существенный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.