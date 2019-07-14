Министр САР рассказал о роли сирийской промышленности для восстановления страны

Дамаск, 14 июля. Министр промышленности Сирии Мухаммед Маан Джахба рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН) о роли, которую играют выставки сирийской промышленности для создания своих новых заводов или восстановления и обновления старых производственных линий.

Министр отметил, что проекты, которые были согласованы в списках Сирийско-российского технического комитета, находятся на завершающей стадии подготовки протоколов и соглашений, описывая российскую сторону как крупного партнера.

В данный момент в Сирии проходит международная выставка лабораторного оборудования Prodex 2019, в которой принимают участие 50 промышленных компаний, в том числе из России, она имеет большое значение, поскольку на ней представлены последние промышленные разработки.

Министр заявил, что выставка оказывает большую поддержку сирийской промышленности и их производственным потребностям посредством продвижения и продажи продукции внутри страны, а также представления продукции на зарубежных рынках посредством участия и посещения иностранных делегаций.

Министр высоко оценил ту огромную роль, которую сирийское правительство сыграло в поддержке отраслей посредством промышленных займов, тем самым, предоставляя промышленному сектору возможности для развития.

По его словам, Сирия страдает от жестких санкций Запада в отношении производственного сектора в целом, и промышленный сектор едва способен обеспечить свои энергетические потребности, основные производственные материалы предоставляются сельскохозяйственному сектору, что способствует обеспечению значительной части основных потребностей сирийского народа.

Что касается производственных линий, то сирийская промышленность в значительной степени зависит от машин местного производства. Многие компании из Алеппо имеют значительный опыт в этом секторе и экспортируют свою техническую продукцию во многие страны Западной Азии и Северной Африки.

Prodex 2019 — это форум для деловых людей, производителей и поставщиков, где они могут узнать о последних идеях, инновациях и коммерческих предложениях, а также рассказать о способах активизации торгового движения для облегчения внедрения этих продуктов от поставщика к экспортеру и потребителю.