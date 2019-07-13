«Протон-М» стартовал с Байконура с новой космической обсерваторией. События дня. ФАН-ТВ

Новый взгляд на космос Заглянуть в недра необъятной вселенной теперь станет гораздо проще. В добрый путь с космодрома Байконур сегодня стартовала ракета «Протон-М», она отправила к целевой орбите новую обсерваторию «Спектр-Рентген-Гамма». Совместный проект ученых из России и Германии включает в себя два телескопа, нацеленных на изучение так называемой видимой вселенной. Главная миссия космической одиссеи — создать карту, где будут отмечены крупные скопления галактик. Изначально аппарат готовился к запуску еще 21 июня, но при подготовке к старту у госкомиссии нашлись замечания, в итоге Роскосмос перенес дату на июль. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Для серии «Спектр» это уже второй проект, первый запустили еще в 2011 году, но в январе 2019-го связь с ним была потеряна. Несмотря на это, свой трехлетний гарантийный срок он отработал сполна, а массив полученных данных обработан еще не до конца. Миссия нового спектра рассчитана на шесть с половиной лет, но не исключено, что наблюдая за красотами космоса, он задержится там подольше.

Протесты во Франции Франция переживает очередной бурный уик-энд — не успевает кончиться один протест, как тут же возникает новый. «Желтые жилеты» вышли уже на 35-ю акцию против властей. Несмотря на явный спад движения и, казалось бы, спокойный, даже прогулочный характер, без привычных столкновений с полицией все равно не обошлось. Куда интереснее, что еще накануне лавры главных активистов у «желтых» внезапно забрали «черные жилеты» — так СМИ назвали новое движение (преимущественно африканских мигрантов). Хотя никаких жилетов они, в общем-то, не носят и, вполне возможно, не могут себе их позволить: судя по лозунгам, живут нелегалы бедно, а потому требуют от властей документы и жилье. Ну и, видимо, решили наглядно показать свой интерес к французской культуре, нагрянули к Пантеону — историческому памятнику в Париже. Правда, оригинальность мигрантов едва не привела к разгрому. Впрочем, несмотря на бурный протест, отставки президента Франции Эммануэля Макрона они, в отличие от старых «жилетов», пока не требуют. «Желтые», напротив, в последние недели ведут себя тихо-мирно, а от 200 тыс. человек, собиравшихся на первых акциях против роста цен на топливо, не осталось и следа. К слову, Макрон, говоря о возможном снижении налогов, обратился к французам с оригинальным призывом: «надо больше работать». Может, этим и обусловлены новые «черно-желтые» цвета протестов — этакая маскировка под трудовых пчел. Но вот к успеху такой камуфляж пока так и не привел.