Гончаров рассчитывает попасть в Мосгордуму с помощью «мертвых душ»

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло провел расследование, в котором раскрыл методы сбора подписных листов оппозиционными кандидатами в Мосгордуму. Как удалось выяснить общественнику, желающие занять депутатские кресла не просто рисуют поддельные подписи, но и используют данные умерших людей.

Юрист отметил, что к столь кощунственным методам политической борьбы прибегают непопулярные у населения оппозиционные кандидаты, среди которых сотрудница ФБК Любовь Соболь и Дмитрий Гудков. Ремесло не составило труда даже отыскать могилы умерших людей, чьи имена используют в своей грязной кампании оппозиционеры.

Ремесло рассказал о реакции уличенных кандидатов на депутатские мандаты. По словам общественника, особенно его удивила истерическая реакция Дмитрия Гудкова и Леонида Волкова. Единственным аргументом фигурантов расследования было: «да у тебя ничего нет, ты просто сфотографировал могилы однофамильцев». При этом объяснить, почему у так называемых умерших «однофамильцев» совпадают паспортные данные и регистрация с «подписавшимися» за кандидатов от оппозиции, никто не смог.

Общественник напомнил, что поводом для расследования послужили переданные ему заметки членов избирательных комиссий с ПСГ. Они изучали подписные листы оппозиционных кандидатов и отмечали некоторые несостыковки.

Расследование общественника вызвало бурную реакцию у кандидата в депутаты Мосгордумы Кирилла Гончарова. Оппозиционер обвинил общественника в том, что тот сделал «вброс» и призвал выходить на митинги под пафосным лозунгом: «Мы не мертвые, мы — живые!».

Ремесло решил наглядно продемонстрировать Гончарову, что среди «подписавшихся» за него действительно есть мертвые. Так в томе 7, лист 136 указан подписант Кукояка Александр Анатольевич.

Общественник отметил, что фамилия редкая. Однако по первому же запросу можно найти новость о том, что «Звезда «Гражданского брака» Денис Кукояка потерял отца». Кроме того, о смерти Александра Кукояки сообщила и жена актера и музыканта.

В социальной сети «ВКонтакте» сохранился профиль скончавшегося, однако пользователь давно не активен. В своем профиле Александр Кукояка размещал фотографию своего сына.

Все громкие лозунги Гончарову стоило бы оставить при себе. Ведь того, кто прибегает к столь низким и грязным способам ради собственной выгоды, сложно назвать живым.

«Вы мертвые в самом плохом смысле этого слова. Вы моральные мертвецы, у вас нет ничего святого. Даже будучи пойманными за руку, вы отрицаете очевидные факты. И вынуждаете меня копаться в этих делах, тыкать вас носом в них, причиняете огромный моральный вред родственникам усопших», — подытожил Ремесло.

Ранее общественник уличил Соболь в использовании «мертвых душ». За соратницу Алексея Навального вступился Леонид Волков. Он не смог опровергнуть данные из расследования, а все его заявления сводились к вопросу «откуда у вас эта информация?». Получив доказательства, Волков отказался от продолжения беседы с общественником. Кроме того, притаилась и сама Соболь.