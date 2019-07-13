Навальный ради политических очков толкает москвичей на преступления, считают в Госдуме

Москва, 13 июля. Скандальный блогер Алексей Навальный начал новую кампанию по организации незаконных акций и митингов после того, как его сателлиты Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков, пытающиеся попасть в Мосгордуму, были уличены в подделке подписей.

Члены ОПГ Навального начали активно призывать москвичей выходить на пикеты и несогласованные митинги. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров в беседе с Nation News прокомментировал провал на политическом поприще так называемой «несистемной» оппозиции и отметил, что Навальный в очередной раз пытается обмануть москвичей. По мнению Федорова, требование сторонников Навального выйти на улицу является самым настоящим беззаконием.

«Понятно, что это абсолютно беззаконное требование, и в его поддержку могут выйти только закоренелые преступники, которые закон рассматривают как ерунду. Для них что магазин ограбить, что выйти на митинг — это одно и то же», — уверен парламентарий.

Депутат Госдумы считает, что скандальный блогер опять пытается заработать политические очки, подставляя москвичей и подталкивая их к совершению преступления.

«Навальный митингующим уже обещал помощь, только почему-то от Европейского Союза. Правда, обманул всех. Он до 10 тысяч евро обещал тем, кто выйдет на незаконные митинги и будет арестован полицией за беззаконие. Естественно, обманет и сейчас, надо бы догадаться», — сказал Федоров.

Он подчеркнул, что те, кто поддастся на уговоры Навального, «отсидят сроки, запятнают себе биографию, репутацию, испортят дальнейшую жизнь, потому что не каждый возьмет на работу преступника».

«Навальный их в очередной раз держит за лохов, которых можно легко обмануть. Мне таких людей не жалко совершенно. Дураки должны страдать, я так считаю», — резюмировал парламентарий.

Кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пытаются создать почву для того, чтобы оправдать свои неудачи происками воображаемых врагов, и призывают горожан выйти на несанкционированные митинги. Соболь, Яшин и Гудков стараются убедить москвичей в том, что вели избирательную кампанию честно, хотя их неоднократно ловили на лжи. К тому же, члены избиркома при проверке бюллетеней обнаружили поддельные подписи, после чего направили их в МВД.

Приспешники Навального пытались зацепиться за каждую соломинку, чтобы удержаться на плаву: то обвиняли членов комиссии в предвзятом отношении, то заявляли, что им некий враг мешает вести избирательную кампанию, то устраивали настоящие истерики в Сети из-за долгого процесса проверки. Однако на самом деле они собирали подписи нечестным образом, именно этим и объясняется их неадекватное поведение. Соболь, Яшин и Гудков делали все возможное, чтобы скрыть возможный факт фальсификации подписей.

Юрист так называемого ФБК Навального Люба Соболь устраивала провокации, «арендуя» бабушку-инвалида для одиночного пикета. Кроме того, полиция обнаружила настоящий тайный штаб по изготовлению поддельных подписей в ее поддержку в одной из столичных квартир. А самое интересное, что в избирательных бюллетенях Соболь появилась подпись Анатолия Ткаченко, скончавшегося жителя 43-го округа Москвы, от которого она и баллотируется.

Яшин и Гудков также внесли свой вклад в это «фрик-шоу». Один сгоняет людей на митинг за 500 рублей и выступает перед ними в образе Ленина, а другой лицемерно жалуется на утомительный процесс проверки подписей и вдруг решается принять участие в работе членов комиссии лично.

Оппозиция, рвущаяся в Мосгордуму, использует выборы в качестве площадки для самопиара. «Команда» Навального ставит перед собой единственную цель — создавать постоянную видимость борьбы с властью. Если задача выполняется, то оппозиционеры получают прибыль, а деньгами им помогают не только обычные граждане, но и спонсоры, преследующие корыстные цели.

Навальный и его сателлиты неоднократно подставляли своих соратников, давая им пустые обещания. Так, перед незаконными протестами, анонсированными оппозицией 26 марта 2017 года, блогер заявил, что каждому задержанному активисту даст по десять тысяч евро компенсации. Но обещаний, как и следовало ожидать, не сдержал.

В пренебрежении к людям обвинил скандального блогера и бывший заместитель главы его московского штаба Виталий Серуканов. Он заявил, что «предвыборный штаб» Навального на самом деле не поддерживает сторонников и уж тем более не занимается их защитой после протестных акций, бросая активистов на произвол судьбы.