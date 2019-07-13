Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве

Москва, 13 июля. Щербинский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве Никиту Енина, об этом сообщает пресс-служба суда.

«В отношении Никиты Енина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ, постановлением Щербинского суда от 13 июля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 10 сентября», — сообщили в пресс-службе суда в комментарии РИАМО.

Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в Москве около станции метро «Университет». При задержании мужчина достал нож и попытался оказать сопротивление. Полицейский сделал предупредительный выстрел вверх, после чего подозреваемого удалось задержать.

Задержанный признался, что убил девушку из-за ссоры. В момент убийства задержанный находился в отношениях со стюардессой.

«Ругань… А дальше она начала громче и громче говорить, и у меня просто крышу сорвало», — заявил Енин.

Стюардесса авиакомпании Fly Airlines 23-летняя Альбина Мухамедзянова была найдена в отеле Vnukovo Village. Девушка вернулась с рейса и поселилась в отеле с мужчиной. Утром мужчина «продлил» номер и ушел. Тело девушки обнаружила в номере уборщица.