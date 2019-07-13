Рейс из Кипра в Петербург задержали из-за угрозы взрыва

Ларнака, 13 июля. Российские туристы застряли в аэропорту кипрского города Ларнака из-за угрозы взрыва на борту самолета.

Сотни туристов должны были вылететь в Петербург в 11.25 по местному времени. Однако в транспортное управление Кипра поступила информация об угрозе. Неизвестный направил анонимное сообщение в полицию о бомбе на борту самолета.

Пассажиров, которые успели попасть в самолет, немедленно эвакуировали. Лайнер проверяют сотрудники служб безопасности. Кроме того, правоохранители ищут человека, сообщившего о взрывном устройстве. Как сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург», в «Пулково», судя по табло, ожидают прибытия рейса из Ларнаки в 20.00.