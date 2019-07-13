Уголовные дела возбудят на Украине против Кличко

Киев, 13 июля. Мэр Киева Виталий Кличко в ближайшее время попадет под уголовное преследование. Об этом заявил заместитель главы администрации президента, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne.

Как передает «ПолитНавигатор», Кличко превысил должностные полномочия, раздавая землю столицы Украины единоличным решением.

«Кличко ждут сюрпризы. В результате неформального расследования нами деятельности Порошенко оказалось, что несколько эпизодов есть и у Кличко», — рассказал Портнов.

По его словам, мэр Киева подписывал договоры аренды земли собственной подписью в столице без решения сессии.

«На следующей неделе первые заявления о преступлениях в отношении Кличко уйдут в Антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований. Там есть несколько еще эпизодов», — поделился заместитель главы администрации президента.

Портнов посоветовал киевскому мэру не раздавать интервью журналистам, а «готовиться к походам к следователю». По словам юриста, то, что происходило в течение пяти лет под руководством Кличко является предметом отдельного проекта.

Напомним, правоохранительные органы Украины расследуют уже восемь уголовных дел в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, назначении правительства без создания коалиции в Раде и госизмене.