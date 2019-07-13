Тело десятой жертвы аварии в Туве нашли в реке

Москва, 13 июля. Тело женщины обнаружили в реке Шуй в Туве после опрокидывания автомобиля УАЗ, она стала десятой жертвой аварии, об этом сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета РФ.

«В ходе проведенных поисковых работ тело 10-й пострадавшей обнаружено сегодня около 17.00 часов в водах русла реки Шуй», — говорится в сообщении СК РФ.

Ранее женщина считалась пропавшей без вести. По данным следствия, авария произошла около 08.00 в пятницу. В автомобиле находились 12 человек, в том числе семь детей. Спастись смогли только два человека.

Во время попытки вброд пересечь реку, автомобиль остановился из-за поломки двигателя. УАЗ стало сносить течением, тогда трое взрослых попытались его удержать, но их унесло.

«В результате сильного течения машину опрокинуло. Салон автомобиля, в котором находились дети и двое взрослых, быстро заполнился водой», — добавили в СК РФ.

В настоящий момент на месте происшествия продолжает работать оперативно-следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело. Власти Тувы объявили о трауре 12–13 июля в связи с гибелью людей при переправе через реку Шуй.

Ранее глава региона Шолбан Кара-оол рассказал, что водитель затонувшего в Туве УАЗ проигнорировал безопасный маршрут, мост, по которому можно переправиться через реку Шуй, находится всего в трех километрах от места аварии.