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Десятки сирийских беженцев вернулись домой из лагеря «Эр-Рукбан»

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Десятки сирийских беженцев вернулись домой из лагеря «Эр-Рукбан»

Дамаск, 14 июля. После нескольких лет принудительного задержания оккупационными силами США и поддерживающими их террористическими группами в лагере «Эр-Рукбан» и районе Ат-Танфа на сирийско-иорданской границе в свои родные дома вернулась новая группа сирийских беженцев.

Они прошли через гуманитарный коридор Джлеб, расположенный в восточной части провинции Хомс. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Десятки семей прибыли в коридор, где были встречены соответствующими властями. Мобильный медицинский пункт, находящийся в регионе, и представители Сирийского Арабского Красного Полумесяца обеспечили беженцев лекарствами, питьевой водой и едой, перед тем, как их отправили на специальных автобусах в Хомс.

В начале этого месяца десятки перемещенных семей, живущих в лагере «Эр-Рукбан», вернулись на место своего постоянного проживания. Это произошло через несколько дней после того, как они были размещены в центре временного проживания в Хомсе.

Медленное возвращение сирийских беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» связано с препятствиями, которые устраивают американские оккупационные силы, находящиеся в районе Ат-Танф. Стоит отметить, что ситуация в лагере для беженцев находится на грани гуманитарной катастрофы. Большинство людей вынуждено жить без предметов первой необходимости: воды и еды. Кроме того, многие лишены важных лекарств и медицинской помощи.

Напомним, что за минувшие сутки лагерь «Эр-Рукбан» покинули 519 беженцев. Об этом сообщалось в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В Центре по примирению также уточнили, что всем сирийским беженцам была оказана медпомощь, предоставлены продукты питания и предметы первой необходимости.

На данный момент с территории иностранных государств в Сирию, с учетом лиц, перемещенных внутри страны, в места постоянного проживания, вернулись порядка 406 397 человек.

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