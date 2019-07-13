Сирия новости 13 июля 19.30: боевики обстреливают САА в Хаме, Турция перебросила к границе 50 танков

Сирия, 13 июля. Боевики обстреливают отряды сирийской армии из ракетных установок в Хаме, Турция перебросила к границе с провинцией Ракка 50 танков. ВВС Сирии атакуют опорные пункты радикалов в Хаме и Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удар по радикалам на юге провинции Идлиб и поддерживают наступление САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами в Алеппо и Хаме.

«Фатах аль-Мубин»: обстреливает расположения сирийской армии на северо-западе Хамы из ракетных установок

ВС Турции: направили колонну тяжелой военной техники к пограничным с провинцией Ракка районам.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии нанесли ряд точечных ударов по опорным пунктам протурецких боевиков в районе исследовательского центра ИКАРДА к югу от Алеппо, как сообщил новостной портал Step News Agency. Как сообщает новостной канал Baladi News, второй вылет сирийской авиации был предпринят к укрытиям боевиков в районе поселка Хвабия. Данные о потерях протурецких радикалов еще уточняются.

По данным портала Al Masdar, джихадисты нанесли удар по окраинам столицы провинции Алеппо. Под ударом оказалась западная часть. Боевики выпустили несколько ракет в сторону районов так называемого «нового Алеппо». Пока источник не сообщает о жертвах мирного населения.

Провинция Идлиб

Как сообщает новостной портал Baladi News, ВВС Сирии нанесли точечный удар по расположениям радикалов расположенным в районе поселка Хан Ас-Субуль. Атакованы были также склады боеприпасов у Аль-Хамидии и сброшены бомбы на укрепления боевиков, расположенных по периметру окрестностей деревни Аль-Бавабия на юге провинции, о чем также сообщил источник. Данные о потерях джихадистов пока что уточняются. Источник также сообщает, что сирийская армия обстреливает огневые точки и пулеметные установки радикалов в районе поселка Аль-Наджия и у деревни Маранд.

Провинция Ракка

Курдский новостной портал Riataza сообщил о конвое из 50 турецких танков, остановившихся в турецкой провинции Акчакале. Как отмечает источник, Турция и ранее высказывала свое желание провести масштабную военную операцию против курдского ополчения на востоке Сирии, оккупированном «Демократическими силами Сирии» (SDF). При этом арабские СМИ отмечают, что турки вскоре могут реализовать свои намерения к востоку от реки Евфрат. Источник подчеркивает, что бронетанковый конвой размещается вблизи от пограничного города Тель-Абъяд, который в настоящее время находится под контролем бойцов SDF.

Провинция Хама

На северо-западе провинции продолжаются бои между радикалами «Тахрир аш-Шам» и правительственной армией. Боевики «Фатах аль-Мубин» обстреляли из ракетных установок позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе поселка Хаялин на севере провинции Хама, как передал новостной канал Step News Agency.

ВВС Сирии поддерживают отряды САА с воздуха. Военная авиация атаковала расположения радикалов у поселка Мурек, в предместьях города Аль-Латамина и Кафр-Зеты, где сосредоточены основные резервы боевиков, о чем также сообщает источник. В настоящее время информация о потерях радикалов в результате бомбардировки уточняется.