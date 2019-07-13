МИД Украины требует освободить осужденного в России за терроризм Сенцова

Киев, 13 июля. Украинский МИД обратился к Москве с требованием освободить осужденного в РФ за терроризм украинца Олега Сенцова.

Как передает «Европейская правда», внешнеполитическое ведомство Украины в очередной раз заявило, что Сенцов якобы задержан незаконно, поэтому Россия должна освободить украинца.

«Сегодня украинский кинорежиссер Олег Сенцов отмечает свой 43-й день рождения. Мы поддерживаем Олега и повторяем требование освободить его», — говорится в сообщении МИД Украины.

Министерство иностранных дел РФ пока не комментировало обращение украинского МИД.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Олега Сенцова в 2014 году по подозрению в организации терактов на территории Крыма. Он совместно с подельниками планировал устроить серию терактов на полуострове. По решению суда Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Алексей Кондратьев сообщил, что осужденный в России за терроризм украинец Олег Сенцов может войти в список обмена заключенными между Киевом и Москвой.