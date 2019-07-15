Сотрудник МЧС в Петербурге стал почетным донором

Старший инструктор газодымозащитной службы 34-й пожарно-спасательной части МЧС России Иван Тимофеев недавно получил знак «Почетный донор Санкт-Петербурга». Открытый и улыбчивый молодой человек наотрез отказывается признавать себя героем, а на интервью Федеральному агентству новостей согласился только ради того, чтобы как можно больше людей узнали о донорстве и тоже занялись этой деятельностью. Сам он сдает кровь с 2007 года. Еще в школе учительница математики познакомила Тимофеева с волонтерами фонда «Адвита», специализирующегося на помощи онкобольным детям. Истории подопечных этой организации потрясли юношу, и с 18 лет он начал сдавать кровь, чтобы хоть как-то помочь им.

«Когда ты смотришь на этих малышей, на их родителей, рождается желание помочь им хоть чем-то, что у тебя есть, — вспоминает о том времени Иван. — С этого начался мой донорский путь. Сейчас я сдаю кровь либо адресно, когда просит фонд, либо в общий банк крови. Считаю, что необходимый аспект в жизни каждого человека, помимо гуманистических идей, — это та конкретная помощь, которую каждый из нас может оказать другим людям. Что касается крови, то из ее компонентов делают различные препараты, которые до сих пор ничем не заменить. Сдавая кровь, ты помогаешь другим людям жить».

У Тимофеева одна из самых распространенных групп крови — первая положительная, и она нужна постоянно. За один раз он сдает 500 миллилитров и утверждает, что это легко и просто как психологически, так и физически, что он прекрасно себя чувствует после процедуры и спокойно идет на работу.

«У меня нет болезненных ощущений, ведь забор крови осуществляют очень грамотные специалисты, все происходит легко и просто, — рассказал собеседник ФАН. — Да, впоследствии надо выполнять определенные требования врачей, чтобы поддерживать свое здоровье и в дальнейшем продолжать сдавать кровь. Нужно правильно питаться, соблюдать режим труда и отдыха, постоянно сдавать анализы и консультироваться у врачей, чтобы они следили за твоим здоровьем. Поскольку я сотрудник МЧС, то и так постоянно прохожу профосмотры и контролирую состояние своего здоровья».

Больничный после процедуры он не берет, и, пока Иван не получил статус почетного донора, руководство даже не знало, что он этим занимается. Молодой человек не идет на рекорды и не ставит перед собой задач получить какой-то знак отличия, а просто делает то, что считает важным. Кстати, работать в МЧС Тимофеев мечтал со школы, а в организацию пришел в 2008 году. Сейчас он на прекрасном счету у руководства и стал гордостью всего гарнизона.

«Наверное, я нашел свое призвание, тот самый необходимый элемент своей жизни, — поделился Иван. — Здесь есть реальная возможность помочь людям. Я еще в школе решил для себя, что пойду именно в эту область деятельности, и поэтапно шел к своей цели. На мой выбор повлияло родительское воспитание, они у меня очень принципиальные люди и заложили мне такие установки».

Самым главным в жизни молодой сотрудник МЧС считает стремление оставаться человеком.