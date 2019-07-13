Главные новости 13 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 13 июля.

Политолог Михаил Погребинский оценил ответ президента РФ на предложение главы Украины о новом формате переговоров по Донбассу. Украинский политолог рассказал, как ответ Путина свел на нет «игру» Зеленского.

Неизвестные обстреляли из гранатометов здание телеканала «112. Украина» в Киеве, сообщается на сайте телеканала в субботу. Здание телеканала «112. Украина» обстреляли из гранатометов в Киеве.

Экс-глава СБУ, испугавшись учений российских десантников в Крыму, заявил, что Украину некому защищать. В РФ объяснили испугавшемуся учений в Крыму экс-главе СБУ, почему Украину никто не защитит.

Оператор Петр Миков обнаружен убитым в пятницу на Васильевском острове в Петербурге. Оператор петербургского телеканала найден убитым на Васильевском острове.

Мэр Днепра рассказал, почему Владимир Зеленский собрался проехать на КамАЗе по Центральному мосту города. Мэр Днепра рассказал подробности пари с Зеленским.

Дмитрий Ярош, комментируя вынесенный в Италии приговор Виталию Маркиву, предложил в ответ похищать итальянцев. Ярош призвал похищать итальянцев на Украине в ответ на приговор Маркиву.

Алексей Пушков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о тайных выступлениях в России Вахтанга Кикабидзе. Пушков прокомментировал тайные гастроли Кикабидзе в России.

Певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе опроверг информацию о том, что проводит в России «тайные корпоративы». Кикабидзе прокомментировал информацию о «тайных корпоративах» в России.

Украинцы рассказали во время телемоста между Россией и Украиной о своем реальном отношении к соседней стране. Украинцы во время телемоста рассказали о реальном отношении к России.

В Крыму похвалили украинского лидера Владимира Зеленского за то, что он берет пример с президента РФ Владимира Путина. В Крыму похвалили Зеленского за то, что он берет пример с Путина.