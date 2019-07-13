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Планы Зеленского на пробежку по Трассе здоровья сорвал Дарт Вейдер со штурмовиками

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Планы Зеленского на пробежку по Трассе здоровья сорвал Дарт Вейдер со штурмовиками

Москва, 13 июля. Запланированная на субботу пробежка украинского президента Владимира Зеленского по Трассе здоровья не состоялась, ему помешал Дарт Вейдер, «который тоже решил заняться спортом».

Как сообщает местное издание «Думская», Зеленский с 12 июля находится в Одессе. Президент планировал устроить утреннюю пробежку. Повелитель Галактики предложил главе украинского государства устроить совместный забег и направил ему приглашение накануне. Дарт Вейдер в компании свиты штурмовиков и Чубакки на Дартмобиле около часа прождал президента, но тот не приехал.

Темный повелитель поделился с изданием, что хотел предложить Зеленскому свою кандидатуру на пост министра обороны Украины.

«Я знаю, что хорошо впишусь в его команду. У меня большой опыт руководителя и я знаю, что надо делать на этом посту. Первым делом я проведу парад ко Дню Независимости всего за 10 тысяч гривен — это с учетом всех откатов», — объяснил Дарт Вейдер.

Он еще немного пообщался с изумленными местными жителями, размялся на Трассе здоровья и уехал.

Ранее на официальном сайте центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины появилась информация, что житель украинской столицы Дарт Вейдер баллотируется в депутаты на досрочных выборах в Раду на избирательном округе №135 в Одессе. 

Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 года в Киеве, имеет высшее образование, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины. Он является директором ООО «Темная сторона силы» и членом политической партии «БЛОК Дарта Вейдера», от которой и баллотируется в Раду.

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