Россиянки атаковали в Сети Леди Гагу, разрушившую семью Ирины Шейх

Москва, 13 июля. Известная поп-певица Леди Гага переехала в дом к актеру Брэдли Куперу, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк. Беспринципный поступок разлучницы вызвал возмущение российских поклонниц модели.

Иностранные таблоиды сообщили, что Гага перевезла вещи в дом Купера, избавилась от оставшихся вещей Шейк и уже заказала новую мебель. Купер и Гага ранее сыграли роль влюбленных в картине «Звезда родилась». После выхода фильма фанаты заподозрили пару в романе.

Купер и Гага неоднократно отрицали роман, однако в мае текущего года стало известно, что Купер и Шейк приняли решение расстаться. Пару не спасло даже рождение дочери Леи. Новость о расставании расстроила фанатов, однако последующий переезд Леди Гаги в дом Купера не на шутку разозлил российских поклонниц.

Разъяренные защитницы Ирины Шейк набросились на Леди Гагу в соцсетях. Поклонницы стали оставлять комментарии, в которых называли певицу разлучницей и требовали вернуть Купера российской модели.

«Все! Я Bad Romance даже из плейлиста удалила, не люблю тебя больше, разлучница», — написала mylovedesigner.

«Гага, верни Брэдлика Ире», — добавила dioslost.

«Разлучница… сердце лопнуло», — написала dasha_cherni.

Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году. При этом звезды шоу-бизнеса никогда не афишировали свои отношения. Позднее стали ходить слухи о помолвке, однако пара так и не узаконила свои отношения. Ранее Ирина Шейк сообщила, как зовут их с актером дочь. По ее словам, они назвали девочку Лея де Сьен Шейк Купер.