Эксперт назвал отзывы боевиков лучшей рекламой российского ВПК и ведомства Шойгу

Минобороны России в 2019 году получит первую партию новых крылатых ракет авиационного базирования. Гендиректор Дубненского машиностроительного завода Егор Соловьев сообщил, что благодаря ведомству Сергея Шойгу его предприятие обеспечено заказами на годы вперед.

Как заметил в интервью Федеральному агентству новостей главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, опыт операции российских ВКС в Сирии показал, что модернизация и перевооружение воздушных сил является одним из приоритетных и самых перспективных направлений.

«Поставки новых крылатых ракет — это прямое отображение запроса Вооруженных сил РФ на модернизацию существующего в авиационных войсках вооружения и их снабжение новой техникой. При этом многое из того, что сейчас поступает, испытывалось в Сирии, а потом дорабатывалось. И это очень важно, потому что поставляемое вооружение уже прошло успешную проверку в боевых условиях», — заметил Борис Рожин.

Военный эксперт сообщил, что, несмотря на то, что характеристики поставляемых российским военным крылатых ракет авиационного базирования не разглашаются, потому что это военная тайна, сам факт этих поставок не может не волновать партнеров России.

«Уверен, вскоре все увидят боевое применение этих новых ракет в Сирии. Министр обороны Сергей Шойгу регулярно демонстрирует возможности российской армии и российского военно-промышленного комплекса во время борьбы с террористами в Сирии. И, как мы помним, это впечатляет наших конкурентов», — сказал Борис Рожин.

По словам собеседника ФАН, самая лучшая реклама российскому оружию — это, как ни странно, отзывы боевиков.

«Мы можем много рассказывать о наших военных разработках, можем показывать испытания на полигонах, но лучшая реклама российскому ВПК и ведомству Шойгу — это отзывы сирийских боевиков, которые отмечают невероятную эффективность и разрушительную мощь российских ударов», — добавил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад».

Напомним, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что воздушно-космические силы России перевооружаются опережающими темпами. По его словам, за полтора года ВКС РФ получили более 250 единиц новой и модернизированной военной техники, что позволило перевооружить десять авиационных и зенитных ракетных полков.