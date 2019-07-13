ФАН разъясняет: «Новая газета» представила преступника Литвинова жертвой политики

Вечером 12 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, который был осужден в России за разбой. Об освобождении заключенного сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов

В апреле 2016 года Тарасовский районный суд Ростовской области приговорил Литвинова к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Украинец проходил по делу о разбойном нападении с оружием на россиянина.

В марте текущего года осужденный был передан украинской стороне. Отбывать наказание преступник продолжил в Диканевской колонии №12 в Харькове. Однако пребывание в неволе на родине продлилось недолго: спустя примерно пять месяцев Зеленский заявил о помиловании Литвинова.

Новость подхватили как украинские, так и российские СМИ. Однако, если одни журналисты констатировали факты, другие — предпочли сделать из преступника героя, назвав его якобы «политзаключенным».

«Новая газета» не осталась в стороне — опубликовала новость об освобождении гражданина Украины Литвинова. Однако в своем материале издание формирует образ «Литвинова — политзаключенного». Этот факт обозначен и в заголовке, и в самой новости. Однако о прошлом Литвинова «Новая газета» умалчивает.

В тексте публикации автор прямо заявляет, что политзаключенным Литвинова признали только украинские власти. Выходит, что «Новая газета» транслирует позицию чужого государства, пренебрегая известными фактами и игнорируя решение российского суда.

Напомним, Литвинов обвинялся в разбойном нападении на гражданина России. Следствие установило, что в 2014 году в Луганской области преступник заручился поддержкой двух представителей ВСУ, которые были задействованы в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе. В результате преступники избили россиянина и угнали принадлежавшие ему два автомобиля.

Также известно, что Литвинов передавал украинским силовикам информацию о российских гражданах, проживавших в Станично-Луганском районе.

Проект «ФАН разъясняет» был создан после того, как журналисты Федерального агентства новостей столкнулись с тотальной идеологической цензурой со стороны либеральных СМИ, которые категорически отвергают любую точку зрения, отличную от их.

Аккаунты ФАН на соответствующих интернет-ресурсах, в пабликах в соцсетях оказались заблокированы, а комментарии удалены. «Эхо Москвы», «Радио Свобода», «Новая газета» и другие либеральные СМИ проигнорировали все попытки редакции ФАН этой весной выйти на диалог.

Редакция ФАН была вынуждена перенести дискуссию на свою территорию. Проект предлагает ознакомиться с материалами «коллег», которые намеренно вводят людей в заблуждение. В публикациях «ФАН разъясняет» приводятся комментарии к статьям, чтобы читатели смогли понять, кто и зачем делает лживые и провокационные публикации.