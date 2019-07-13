В ДНР рассказали о новом плане ВСУ по дестабилизации ситуации в Донбассе

Донецк, 13 июля. ВСУ приступили к реализации нового плана по дестабилизации обстановки в Донбассе, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Безсонов отметил, что новый план украинской армии включает в себя обстрелы гражданских административных объектов ДНР.

«Принялись за прицельные обстрелы административных зданий населенных пунктов республики», — констатировал он.

В качестве одного из примеров он привел атаку со сторону ВСУ накануне вечером. Подразделение 93-й бригады украинской армии произвело обстрел из противотанкового ракетного комплекса администрации Ясиноватой. Приказ на совершение преступления дал украинский комбриг Дмитрий Брыжинский, уточнил Безсонов, передает Донецкое агентство новостей.

К счастью, жертв среди мирного населения удалось избежать. По словам представителя Народной милиции ДНР, спас тот факт, что обстрел производился в вечернее время, когда все сотрудники покинули свои рабочие места.

Накануне сообщалось, что артиллерийские подразделения ВСУ обстреляли Васильевскую насосную станцию, которая расположена в районе Ясиноватой. Как отметили представители республики, станция обеспечивает водой жителей по обе стороны от линии соприкосновения в Донбассе. Киевские силовики регулярно обстреливают Васильевскую насосную станцию.