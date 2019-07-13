Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Японии

Токио, 13 июля. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу у берегов Японии около южной префектуры Окинава, об этом сообщила служба срочных донесений Единой геофизической службы РАН.

По данным службы, подземные толчки зафиксировали в субботу в 00.57 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился к северо-западу от островов Рюкю и в 350 километрах к северу от города Наха, пишет Deita.ru. Очаг подземных колебаний находился на глубине около 237 километров.

Информация о пострадавших не поступала. Значительных разрушений также не зафиксировано. Сообщения о цунами из-за землетрясения не поступали.

Ранее в Калифорнии произошло два землетрясения, одно из которых стало крупнейшим за последние 25 лет. Первое землетрясение зафиксировали 4 июля, тогда магнитуда составила 6,4. Второе землетрясение, которое произошло 6 июля, достигло магнитуды 7,1.