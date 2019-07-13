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Массовый сбой произошел в работе «Билайна»

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Массовый сбой произошел в работе «Билайна»

Москва, 13 июля. Граждане России сообщили о массовом сбое в работе сотового оператора «Билайн».

Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов в Сети, 75% пользователей жалуются на проблемы с мобильной связью, 16% заявляют о сбое в работе всех сервисов, сбои в мобильном интернете наблюдаются у 8% пользователей.

Чаще всего на проблемы жаловались жители следующих городов: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Самара, Казань, Пенза, Саратов, Нижний Новгород, Ярославль, Тверь. В настоящее время момент технические специалисты ведут восстановительные работы.

«В ближайшее время доступ будет восстановлен в полном объеме», — сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

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