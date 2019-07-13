В Киеве осудили бездействие Зеленского после обстрела телеканала «112 Украина»

Киев, 13 июля. Обстрел из гранатомета здания телеканала «112 Украина» был тестом для президента страны Владимира Зеленского, с которым он пока что не справляется, заявил киевский обозреватель Денис Гороховский.

Гороховский указал на бездействие Зеленского после ночной атаки на телеканал «112 Украина». Он напомнил, что по зданию стреляли из гранатомета, и назвал ситуацию показательной.

Он перечислил шаги, которые должны были сделать в Киеве после нападения — Зеленский должен был позвонить новому главе СБУ Ивану Баканову, сотрудники спецслужбы должны были за сутки задержать преступников. В Киеве осудили бездействие Зеленского.

«Потому что стрелять из гранатомета в столице — это традиции времен [бывшего президента Петра] Порошенко, — пояснил политолог. — И если не будет нормальной реакции (с задержанными и приговором), то, значит, и разницы между Зеленским и Порошенко вообще ноль. Все очень просто».

Эксперт уточнил, что силовикам должно быть все равно, кто совершил обстрел — террорист-одиночка или банда радикалов — они должны поймать преступников, доказать вину и передать дело в суд.

«Потому что, если власть не может, значит, это власть импотентов», — убежден Гороховский.

«Это терроризм, — приводит его слова «Политнавигатор». — А за это предусмотрена уголовная ответственность – как для исполнителя, так и для заказчика».

По мнению политолога, тишина в Киеве после ночного нападения на телеканал «112 Украина» свидетельствует о том, что правоохранительные органы не заинтересованы в поиске виновных.

Ранее Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко на Украине назвали «вдохновителями» нападения на журналистов в Киеве.