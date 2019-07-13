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Предприятие по переработке шин загорелось в Кузбассе

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Черный дым и пламя на предприятии по переработке резины в Кузбассе

Калтан, 13 июля. Пожар произошел в субботу на предприятии по переработке шин в городе Калтан на юге Кемеровской области. Как сообщили очевидцы, небо на въезде было затянуто черным дымом на много метров вверх от горящего завода. Информация подтверждается пресс-службой МЧС по Кемеровской области.

Изначально загорелось одно из помещений предприятия, как сообщает «Газета Кемерова». Далее пламя перекинулось на покрышки, которые лежали рядом. Чтобы потушить пожар были вызваны шесть отделений пожарной службы. Работа была осложнена присутствием вблизи огня горючих материалов.

Сейчас остаются только локальные возгорания, но угроза распространения огня отсутствует. Завод находится достаточно далеко от жилых зданий, поэтому опасности для горожан нет. Пострадавших от чрезвычайного происшествия тоже нет. 

Сотрудники пожарной службы занимаются проливкой территории завода, правоохранительные органы расследуют обстоятельства возгорания.

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