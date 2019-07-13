Спецслужбы США и Британии готовят серию фейков о российской власти

Москва, 13 июля. Спецслужбы США и Британии готовят информационный вброс про окружение президента РФ Владимира Путина и Минобороны РФ, об этом сообщил военно-дипломатический источник.

По данным источника, фейки могут быть использованы для обоснования новых антироссийских санкций. В настоящий момент западные спецслужбы проводят активную антироссийскую кампанию, особенно агрессивные действия предпринимаются в информационном пространстве.

«В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве», — сообщил источник РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что сценарий распространения фейков остается тем же, что и при так называемом «Панамагейт», в рамках которого западные СМИ опубликовали досье об оффшорах. Готовится вброс информации в медийное пространство через аффилированные некоммерческие организации, поддерживаемые Госдепом. В первую очередь, речь идет о «Проекте по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) и «Международном консорциуме журналистских расследований» (ICIJ). Затем фейковая информация попадает в зависимые СМИ, принадлежащие крупным американским финансистам, в том числе Джорджу Соросу и Уильяму Браудеру. А также и в СМИ, контролируемые американскими властями, такие как «Радио Свобода» и «Настоящее время», они признаны в РФ иноагентами.

«Как и в случае с «Панамским досье», несмотря на нелепость выдвинутых обвинений, Белым домом эти информационные поводы прогнозируемо используются для обоснования новых санкционных мер», — добавил источник.

Стоит отметить, что распространение фейков является прямым вмешательством во внутренние дела РФ. Целью таких акций является дестабилизация обстановки в стране, ослабление экономического потенциала и формирование рычагов давления.

Ранее Минобороны РФ уже предупреждало об информационных атаках против командования Вооруженных сил РФ всех уровней. В российском военном ведомстве неоднократно подчеркивали, что некоторые страны через определенные СМИ «ведут скоординированную работу по дискредитации российских политиков и общественных деятелей, предпринимателей, журналистов, блогеров».

Особого внимания заслуживает поддержка Западом журналистских проектов в России с антироссийским уклоном. В Москве отметили, что западные СМИ уже давно доказали свою необъективность всему миру. На Западе это понимают, поэтому используют для антироссийской пропаганды отельные российские СМИ. Российские же журналисты, не пытаясь разобраться в ситуации, публикуют ничем не подкрепленные материалы.

Федеральное агентство новостей запустило проект «Классификатор СМИ». Целью проекта является создание полноценного классификатора, азбуки онлайн-СМИ, которая поможет российскому читателю выбрать надежный источник информации. Стоит отметить, что количество иностранных и антироссийских СМИ в российском медиапространстве говорит о серьезном влиянии антироссийской пропаганды.